РИАМО - 13 мая. Госдума одобрила закон о дистанционном электронном голосовании на федеральном уровне, на выборах и референдумах также можно голосовать по почте, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На пленарном заседании в среду депутаты приняли закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также проводить сбор подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги», - говорится в сообщении

Данные поправки в закон поддержали 249 депутатов, 79 выступили против.

Принятые поправки внесут в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

На сегодняшний день в законе есть возможность голосовать по почте. Для этого российские регионы должны принять закон о проведении голосования в данном варианте. Но пока в федеральном законе не была отражена возможность электронного голосования.