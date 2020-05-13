РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Строительство детского сада на 80 мест начали на улице Твардовского в Балашихе, на стройплощадке присутствует медик, который контролирует самочувствие всех рабочих и наличие средств индивидуальной защиты, сообщается на странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

В рамках режима повышенной готовности, введенного в Московской области, большинство стройплощадок приостановили свою работу. На основании распоряжения губернатора региона Андрея Воробьева работы продолжаются на ряде объектов социального назначения, которые реализуются в рамках национальных проектов президента Российского Федерации.

«Строительство детского сада на улице Твардовского вблизи дома №26 планируют завершить до конца года. На стройплощадке присутствует медицинский работник, производится регулярный замер температуры и контроль состояния всех рабочих. Они в обязательном порядке носят защитные маски», - говорится в сообщении.

В здании нового дошкольного учреждения разместятся групповые ячейки, актовый и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет. На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, будет выполнено комплексное озеленение территории.