РИАМО - 13 мая. Приложение «Помощник Москвы» получило 12 место из 704 в мире и третье из 14 по Москве в рейтинге лучших инновационных решений по борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Приложение занесли в мировую карту, где перечислены коммерческие и государственные структуры, которые вносят свою лепту в борьбу с коронавирусом. Приложение оценили в номинации в категории «Информирование» и подкатегории «Кризисная коммуникация»

«С помощью приложения «Помощник Москвы» водители такси, сотрудники транспортного комплекса и правоохранительные органы могут проверять наличие действующего цифрового пропуска у пассажира перед началом поездки», - говорится в сообщении.

Обычные граждане также могут пользоваться функцией приложения, чтобы проверить цифровые пропуска перед выходом из дома и передвижением на любом виде транспорта.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.