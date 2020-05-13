РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Полиция подмосковных Люберец проводит проверку по факту порчи мотоцикла неизвестным в микрорайоне Самолет, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Девятого мая возле дома №4 на улице Барыкина в микрорайоне Самолет неизвестный мужчина сломал два зеркала, сцепление и ручку на мотоцикле, припаркованном у подъезда. Также он повредил рычаг переключения скоростей и пробил радиатор.

«От потерпевшего поступило заявление. Проводится проверка», - сказала сотрудница.