РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов встретился с волонтерами молодежного центра «Мы вместе» Балашихи и передал им 250 масок и 400 резиновых перчаток для работы, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

С начала пандемии коронавируса активисты молодежного центра «Мы вместе» развезли более 600 продуктовых наборов для пенсионеров, находящихся на самоизоляции.

«Ребята – в зоне риска каждый день. По заявкам жителей микрорайонов Железнодорожный, Керамик, Ольгино, Павлино, находящихся на самоизоляции, они развозят продуктовые наборы, приобретают медикаменты и средства гигиены. С начала пандемии волонтеры Железнодорожного доставили более 600 продуктовых наборов нуждающимся», – сказал Ефимов.

Специалист МБУ «Молодежный центр «Мы вместе», волонтер Вячеслав Градин поблагодарил депутата за помощь и рассказал, что в штабе работает 28 волонтеров, а перчатки и маски – это важные атрибуты деятельности, которых всегда не хватает.

«Мы продолжаем набор волонтеров, ждем всех желающих в нашем молодежном центре», – подчеркнул Градин.

Тарас Ефимов поблагодарил активистов, которые помогают сохранять режим самоизоляции пожилым гражданам, инвалидам, многодетным семьям Балашихи.

Молодежный центр «Мы вместе» расположен в микрорайоне Железнодорожный на улице Октябрьская, дом №17. Запись волонтеров с 13:00 до 18:00.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.