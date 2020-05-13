РИАМО - 13 мая. Мособлдума на ближайшем заседании планирует рассмотреть законопроект, которым могут быть установлены дополнительные ограничения для розничной продажи алкоголя в жилых домах – речь идет о так называемых «наливайках», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Работу над данным документом ведет комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.

«С 5 мая в России начал действовать федеральный закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. При этом регионам дано право по своему усмотрению вводить дополнительные ограничения по площади», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что в Подмосковье планируется установить свои ограничения для «наливаек».

Законопроект предполагает, что розничная продажа спиртных напитков в общепите в многоквартирных домах региона будет разрешена в том случае, если зал обслуживания в заведении имеет площадь свыше 50 квадратных метров. Федеральным законом в настоящее время предусмотрена минимальная площадь - 20 квадратных метров.

«От жителей Московской области часто поступают жалобы на нарушение общественного порядка в «наливайках». Это и шум, и общая криминогенная обстановка. Конечно, нарушившие порядок граждане привлекаются к штрафу, но подобные места общепита не несут ответственности за посетителей», - добавил Брынцалов.

По его словам, в подобных заведениях часто продают некачественный алкоголь, а значит, есть высокий риск для здоровья граждан.

Председатель Мособлдумы напомнил, что региональный парламент принял закон о запрете продажи пива в жилых домах, если вход в торговый объект организован через двор или торец дома. Запрет не затронул заведения общепита и крупные сетевые магазины.