РИАМО - 13 мая. РЖД в мае проводит реконструкцию Киевского направления Московской железной дороги для будущего МЦД-4 Киевско-Горьковский, в связи с этим изменится расписание поездов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Работы необходимы для строительства тоннельной части вестибюля на реконструируемой станции Толстопальцево.

«В ночь с 16 на 17, c 22 на 23, с 23 на 24 и с 29 на 30 мая строители проведут укладку временных пролетных строений. Эти работы необходимы для строительства тоннельной части будущего вестибюля на реконструируемой станции Толстопальцево», – говорится в сообщении.

Вестибюль создадут с учетом современных требований к комфорту и безопасности. Для удобства маломобильных граждан его оснастят лифтами и эскалаторами.

Технологические «окна» на время ремонта назначены преимущественно на выходные с максимальным использованием ночного времени с 22:00 до 10:00. На время работ движение поездов организуют по соседним путям.

У нескольких электричек и аэроэкспрессов изменится время отправления, количество остановок на маршруте. В эти дни некоторые поезда выведут из расписания, а 22-23 мая не будут курсировать несколько аэроэкспрессов.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (https://pass.rzd.ru).