РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Волонтеры Подольска вручили свыше 150 подарков детям из многодетных семей за прошедшую неделю, сообщается на сайте администрации округа.

«С 4 по 11 мая волонтеры округа поздравили с днем рождения детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, от подольских производителей – ЗАО «Степ Пазл», фабрика офсетной печати, кондитерская фабрика «B&B», «Пеликан» - был вручен 151 подарок», - говорится в сообщении.

В волонтерском центре Подольска работают более 300 волонтеров. За период с 28 апреля по 4 мая ими было отработано 252 заявки. Адресная помощь оказана 488 гражданам.