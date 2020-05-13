РИАМО - 13 мая. Мосгосстройнадзор приступил со среды к проверкам объектов, на которых возобновлены строительные работы, в рамках дополнительных полномочий по контролю за соблюдением требований по профилактике коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 мая подписал указ, согласно которому на комитет возложены функции по контролю соблюдения санитарных рекомендаций на объектах строительства в период пандемии коронавируса.

«С 12 мая возобновлены строительные работы на территории Москвы. Перед застройщиками стоит задача выполнить необходимые требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции для безопасности работающих», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что специалисты Мосгосстройнадзора со своей стороны окажут любую методологическую и иную помощь строительным организациям для возобновления работ с учетом обеспечения санитарных требований.

Мосгосстройнадзор направил участникам строительства новые дополнительные рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции среди работников строительной отрасли. Их выполнение и будут проверять инспекторы.

Особое внимание будет уделено организации на каждой площадке мониторинга за состоянием здоровья строителей: измерению температуры тела работников при входе на объект и в течение рабочего дня.

Также проверят обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки), наличие не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств. При входе на предприятие должны быть организованы места обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками, а также специальные места для приема корреспонденции бесконтактным способом.

В служебных помещениях и местах общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, санитарно-бытовые помещения) должна проводиться ежедневная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, а также дезинфекция всех дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

Кроме того, в перечень включена обработка транспорта, перевозящего рабочих, дезинфицирующими средствами.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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