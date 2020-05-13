РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мая. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов выделит средства на покупку необходимых дорогостоящих лекарственных средств для реабилитации обратившейся к нему за помощью 82-летней пенсионерки из Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

На один из личных приемов к Брынцалову, который он провел в среду по телефону, записалось трое граждан, среди них – 82-летняя женщина из микрорайона Железнодорожный Балашихи, которая в конце прошлого года перенесла операцию на тазобедренном суставе, из-за чего теперь может передвигаться самостоятельно только по квартире.

«По закону Анне Берковне не полагаются услуги социального такси, однако ей необходимо периодически выезжать в поликлинику, также она попросила помочь с покупкой дорогостоящих лекарств для реабилитации. Материальная помощь от меня поступит заявительнице в ближайшее время, также договорились, что в ближайшее время к ней придут волонтеры с продуктовым набором», – сказал Брынцалов.

Жительница Балашихи Оксана Лысакова – мама двоих детей – рассказала Брынцалову, что ее старшая дочь ходит в детский сад №1, который находится в значительной удаленности от места проживания семьи, и попросила его оказать содействие в переводе дочери в детский сад №26.

«Обсудили этот вопрос с управлением образования Балашихи – после окончания режима самоизоляции дочь Оксаны Лысаковой будет ходить в детский сад, который находится ближе к месту проживания семьи», – подчеркнул Брынцалов.