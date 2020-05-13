РИАМО - 13 мая. За три праздничных дня, с 9 по 11 мая, автобусами «Мострансавто» воспользовались свыше 550 тысяч пассажиров, так, 11 мая услугами предприятия воспользовались более 220 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«За все дни свыше 56% поездок было оплачено картой «Стрелка», около 44% транзакций совершено с помощью социальных карт москвича и жителя Подмосковья. С учетом скорректированной транспортной работы ежедневно на линию выходило более 2,5 тысячи автобусов», - говорится в сообщении.

Все транспортные средства несколько раз в день проходили обязательную дезинфекцию: на территории филиалов, а также в межрейсовые перерывы на конечных остановочных пунктах.

Девятого мая «Мострансавто» подарило пассажирам 10 тысяч георгиевских лент. В праздничные дни в автобусах предприятия звучали аудиоролики о достопримечательностях Московской области, посвященных Великой Отечественной войне.

Также в честь 75-летия Победы компания провела акцию «Имена героев», разместив в салонах автобусов около 1,2 тысячи фотографий фронтовиков и тружеников тыла.