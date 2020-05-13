РИАМО - 13 мая. Власти столицы приняли решение включить в московский стандарт социальной работы лучших практик и опыта, полученных в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Работа городских социальных служб была полностью перестроена из-за распространения коронавируса в течение двух недель в феврале и марте. Неотложные социальные услуги перевели в дистанционный формат. Тем не менее, обслуживание на дому сохранили для 128 тысяч горожан, которые получали ее до пандемии.

«Социальные службы разом получили 1,9 миллиона потенциальных новых клиентов – москвичей старше 65 лет и хронических больных граждан, которые должны были соблюдать режим полной самоизоляции и не выходить из дома», — отмечается в материале.

В большинстве случаев заботу о них взяли на себя родственники и близкие, однако на помощь одиноким гражданам пришли социальные работники и волонтеры.

В рамках проекта «Мой социальный помощник» жители Москвы, находящиеся в режиме самоизоляции, могут позвонить в единый колл-центр по телефону: 8 (495) 870-45-09 и оставить заявку на получение необходимой им социальной помощи.

За полтора месяца самоизоляции жители совершили свыше 1 миллиона звонков и оставили заявки на получение более 370 тысяч услуг. Уже выполнены 89% заявок, остальные находятся в работе. Заявки выполняет команда проекта, в которую вошли 9,5 тысяч штатных сотрудников центров соцобслуживания и 1,4 тысячи волонтеров.

За весь период пандемии в Москве выявили 126 004 случая заражения Covid-19. Прирост за минувшие сутки составил 4703 случая. В городе действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только в крайнем случае. В общественных местах нужно носить защитные маски и перчатки, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.