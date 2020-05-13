РИАМО - 13 мая. В России первая пациентка в возрасте 100 лет полностью выздоровела после коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

Пожилую женщину лечили врачи центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«Она заразилась коронавирусом от соседки по палате в больнице, где проходила плановое лечение. <…> Женщина была выписана в день своего 100-летия, 13 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

С начала пандемии на территории РФ был выявлен 242 271 случай Covid-19.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.