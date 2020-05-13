РИАМО - 13 мая. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья и полицейские продолжают совместные рейды по выявлению нарушителей самоизоляции, с начала рейдов (14 апреля) составлено 3910 протоколов по фактам нарушения самоизоляции физлицами, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Самое большое количество нарушений карантина выявили в Реутове (265), Химках (227), Красногорске (181), Одинцове (137), Мытищах (135), Сергиевом Посаде (112), Солнечногорске (110), Истре (108), Коломенском (102), Ленинском (96) округах.

«Осуществляется надзор за деятельностью юридических лиц, нарушающих запрет, за объектами торговли и услуг. <…> Выявлено 1515 нарушителей. Наибольшее количество в городских округах: Солнечногорск (117), Красногорск (99), Подольск (73), Волоколамск (65), Воскресенск (47), Орехово-Зуево (47)», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что в Талдоме выявили 44 нарушителя среди юрлиц, в Реутове – 38, в Павловском Посаде – 38, в Химках – 35, в Клину – 34, в Одинцовском городском округе – 34.

Сотрудники надзорных органов действуют в рамках статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и статьи 3.6 Кодекса Московской области об административных нарушениях.

Режим обязательной самоизоляции продлили на территории Подмосковья по 31 мая. Выходить на улицу по-прежнему можно лишь в случае острой необходимости. В общественных местах с 12 мая обязательно ношение перчаток и медицинских масок.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.