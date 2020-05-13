РИАМО - 13 мая. Рабочие приступили к монтажу плиты проезжей части на развязке МКАД с Волоколамским шоссе, строительно-монтажные работы начали на всех строительных площадках, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Эстакада обеспечит направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра.

«Строители начали монтаж плиты проезжей части, ведутся армирование и подготовка к монолитно-бетонным работам. Продолжаются работы по укрупненной сборке металлоконструкций пролетного строения. В полном объеме развернуты работы и на других искусственных сооружениях развязки», - говорится в сообщении.

Этот участок обеспечит разворот транспорта с внутренней стороны МКАД на внешнюю сторону МКАД по направлению к Пятницкому и Волоколамскому шоссе.

На первой очереди эстакады через МКАД работы завершены. В ближайшее время будет осуществлен технологический перепуск движения, и начнутся работы на второй части эстакады.

Согласно проекту, будут построены три эстакады: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе (210 метров), разворотная эстакада (Э2) с внутренней стороны МКАД на внешнюю (420 метров); направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра (Э3) (507 метров).