РИАМО - 13 мая. Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что здоровый образ жизни способен помочь избежать заражения коронавирусом, она сдала тест на коронавирусную инфекцию и уверена, что он отрицательный, сообщает Федеральное агентство новостей.

Волочкова уверена, что она не могла заразиться Covid-19, так как ведет здоровый образ жизни – занимается, ходит в баню, придерживается правильного питания.

«У меня никакого коронавируса нет. Он невозможен по всем показателям анализов. И потому, что я ежедневно физически тружусь, парюсь в русской бане, окунаюсь в ледяную купель, питаюсь очень легкой пищей и живу на позитиве», — сказала Волочкова.

По ее словам, у нее есть другое неизлечимое заболевание – трудолюбие и профессионализм.

Также балерина гордится, что ее фигура улучшилась за время самоизоляции, что подтверждает ее новая фотография на веранде в социальной сети Instagram.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.