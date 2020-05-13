РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Одну из пострадавших при пожаре в частном хосписе Красногорска пациенток перевели из реанимации в терапевтическое отделение, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Пострадавшую при пожаре в Красногорске перевели из реанимации. Пациентку отключили от аппарата ИВЛ и перевели в отделение терапии», - говорится в сообщении.

По словам заместителя главного врача первой городской больницы Сергея Калашникова, состояние женщины оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

«В настоящий момент в больнице по-прежнему остаются шесть пациентов, пострадавших при пожаре в частном доме по улице Тенистая, 4 в Красногорске. Одну из пациенток врачи готовят к выписке, родственники планируют забрать ее из больницы уже сегодня (13 мая - ред.)», - добавляется в материале.

Жертвами трагедии стали 11 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».