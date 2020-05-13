РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили еще 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 1086 случаев инфицирования, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье выявили 962 случая заболевания коронавирусом за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 23 новых случая коронавируса. Всего в округе 1086 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 182 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили шесть случаев за сутки, всего в муниципалитете 264 заболевших.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 23662 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 226 человек. Выздоровели и выписались 1745 человек.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.