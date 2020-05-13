РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили еще 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 1086 случаев инфицирования, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье выявили 962 случая заболевания коронавирусом за сутки.
«В Люберцах выявили за сутки 23 новых случая коронавируса. Всего в округе 1086 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили два новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 182 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили шесть случаев за сутки, всего в муниципалитете 264 заболевших.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 23662 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 226 человек. Выздоровели и выписались 1745 человек.
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Текстовая трансляция
13 МАЯ
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