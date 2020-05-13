РИАМО - 13 мая. Самцы лягушек начали петь в водоемах, болотах и канавах на природных территориях Москвы, таким образом самцы привлекают самок для нереста икры, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Из числа зеленых лягушек, обладающих пузырями-резонаторами по бокам головы, на природных территориях Москвы обитают озерные лягушки, зимующие в воде, и прудовые лягушки, зимующие на суше.

«Третий вид зеленых лягушек - съедобная лягушка - представляет естественный гибрид перечисленных видов, который образовался достаточно давно. Озерных и прудовых лягушек в последние годы специалисты видели лишь на участках за МКАД», - говорится в сообщении.

Также в столице можно увидеть два вида краснокнижных бурых лягушек - травяную и остромордую. Они мельче зеленых лягушек, чаще буро-коричневой окраски, не обладают наружными резонаторами, но тоже могут громко кричать, используя небольшой резонатор под кожей горла.

Разные виды лягушек начинают размножаться при разной температуре воды - от плюс 5 градусов для остромордой лягушки до плюс 10-12 градусов для озерной.

Лягушки довольно беззащитные создания, но самцы в период размножения проявляют достаточную активность, а иногда и агрессию. Например, самцы травяной лягушки стараются схватить любой движущийся предмет, а самцы остромордой лягушки, охраняя икру, бросаются на живые и движущиеся неодушевленные предметы.