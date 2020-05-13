РИАМО – 13 мая. Судебный процесс в отношении сестер Хачатурян могут начать в июле, в мае и июне дело будет находиться в следственно-прокурорской стадии, сообщает Газета.ru.

«Дальше, если прокуратура скажет, что направляет дело в суд, то тогда и ждем начала судебного процесса», - сказал адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

При этом защитник отметил, что его сторона пока не ознакомилась с материалами проверки, которые сопровождали отказ СК России в переквалификации действий обвиняемых с убийства на самооборону.

По его словам, в настоящий момент СК России повторно готовит дело для того, чтобы вновь направить его в прокуратуру.

Летом 2018 года сестры Хачатурян нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу, после чего он скончался. Девушек обвинили в убийстве по предварительному сговору, однако они рассказали, что находились в безвыходном положении – отец регулярно морально и физически над ними издевался. Генпрокуратура пришла к выводу, что обвинение сестрам нужно переквалифицировать с убийства на самооборону.