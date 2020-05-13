РИАМО - 13 мая. Столичный суд отправил на принудительное лечение убийцу полковника юстиции Владислава Капустина, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев ударил сотрудника СК Владислава Капустина ножом в спину возле здания ведомства в Техническом переулке в Москве. Нападение произошло 1 октября 2019 года. Офицера доставили в больницу, где он скончался.

«Следствие пришло к выводу, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость», — говорится в сообщении.

Судом вынесено постановление о применении в отношении Григорьева принудительной меры медицинского характера. Он освобожден от уголовной ответственности.