РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. На улицах подмосковного Красногорска в среду днем много людей, округу присвоен низкий индекс самоизоляции, следует из сервиса «Яндекс. Карты».

По состоянию на 15:01 в среду, округу присвоен индекс самоизоляции 2,7 балла. Этот показатель отражает отношение жителей к требованию соблюдать домашний режим во время эпидемии коронавируса. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице. Чем ниже индекс, тем оживленнее улицы.

«15:01, 13 мая, на улице много людей», - сообщается на интерактивной карте.

В такое же время до эпидемии коронавируса и введения ограничительных мер индекс самоизоляции составлял 1 балл.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

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