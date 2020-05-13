РИАМО – 13 мая. Во время режима самоизоляции в регионах России одним из самых популярных непродовольственных товаров остается спортивное снаряжение, а также товары для игр с детьми, сообщила журналистам в среду PR- и коммуникационный директор Ozon Мария Заика.

Так, режим самоизоляции из-за распространения коронавируса объявлен в Московском регионе.

«На примере своей площадки мы видим, что растут продажи товаров для хобби, занятий домашних с детьми. <...> Мы видим всплески спроса. Сейчас одна из категорий, которая пользуется популярностью, это различные товары для домашних тренировок. То есть люди стараются в физической форме себя поддерживать», - сказала Заика.

По ее словам, онлайн-торговля смогла значительно компенсировать нехватку предложения для жителей страны, которые вынуждены находиться на самоизоляции, а также при закрытии магазинов с товарами не первой необходимости.

Заика добавила, что после отмены режима самоизоляции многие покупатели вернутся к привычным покупкам в офлайн, так как это станет определенным видом досуга, который долгое время был им недоступен. При этом ожидается, что множество людей оценили удобство интернет-покупок и продолжат приобретать товары не выходя из дома.

Как рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, определенные всплески спроса на товары интернет-магазинов наблюдались в разное время режима повышенной готовности. Например, когда президент страны Владимир Путин впервые объявил о нерабочих днях с сохранением заработной платы, многие начали активно заказывать продукты питания (десятикратное увеличение спроса) и товары для детей (спрос вырос в пять раз).

«(Когда - ред.) людей отправили на удаленку - все, что требовалось для работы дома, просто вычистили (компьютеры, аксессуары, гарнитуры, наушники - ред.)», - добавил Соколов.

Он также отметил, что в настоящее время особой популярностью продолжают пользоваться такие спортивные товары, как беговые дорожки, гантели и специальные коврики. Кроме того, повышенным спросом пользуются настольные игры и другие товары для совместного времяпрепровождения всей семьей.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.