РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В подмосковных Люберцах заработали кабинеты экстренной стоматологической помощи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Прием взрослых для экстренной стоматологической помощи пройдет 13 мая до 19:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №116, центральное поликлиническое отделение. Телефон регистратуры: 8(495)503-60-33. Также прием организован по адресу: Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №1,строение 1, поликлиническое отделение №10. Телефон регистратуры: 8(495)557-11-11», - говорится в сообщении.

Четырнадцатого мая попасть на прием с 8:00 до 19:00 можно по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №36, поликлиническое отделение №5, телефон регистратуры: 8(495)559-73-57, а также по адресу: Люберцы, поселок ВУГИ, дом №26А, поликлиническое отделение №3, телефон регистратуры: 8(495)554-75-42. ⠀

Пятнадцатого мая прием будет проходить с 8:00 до 19:00 по адресу: Люберцы, улица Назаровская, дом №3, поликлиническое отделение №6, телефон регистратуры: 8(495)558-40-33. Также будет работать кабинет по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №116, центральное поликлиническое отделение.

Шестнадцатого мая кабинет будет открыт в поселок ВУГИ, дом №26А, поликлиническое отделение №3. Семнадцатого мая - выходной день.

Детей 13 мая будут принимать до 19:00 по адресу: Люберцы, улица Назаровская, дом №3, детское поликлиническое отделение №2. Телефон регистратуры: 8(495)558-43-50. Четырнадцатого мая с 8:00 до 14:00 будет работать кабинет по адресу: Люберцы, улица Авиаторов, дом №5, телефон регистратуры: 8(495)559-40-18 и с 14:00 до 19:00 по адресу: Малаховка, Быковское шоссе, дом №40, детское поликлиническое отделение №3, телефон регистратуры: 8(495)501-02-11.

Пятнадцатого мая прием пройдет с 8:00 до 14:00 по адресу: Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №1, строение 1, телефон регистратуры: 8(495)557-80-11. С 14:00 до 19:00 юных пациентов ждут по адресу: Люберцы, улица Назаровская, дом №3. Шестнадцатого мая оказывать экстренную стоматологическую помощь будут с 9:00 до 15:00 по адресу: Красково, Егорьевское шоссе, дом №1, корпус 4, детское поликлиническое отделение №3. Телефон регистратуры: 8(495)567-47-68. Семнадцатого мая - выходной день.

Хирургическая стоматологическая помощь оказывается ежедневно с 8:00 до 14:00 в детском поликлиническом отделении №2, телефон регистратуры: 8(495)558-43-50.