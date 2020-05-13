РИАМО - 13 мая. Председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян считает, что после пандемии коронавируса киберспортсмены получат множество новых предложений от спонсоров, сообщает Газета.ru.

По мнению эксперта, как только эпидемиологическая ситуация наладится, многие инвесторы задумаются о вложении своих средств в киберспорт. Благодаря этому в случае непредвиденных ситуаций они смогут иметь доступ к потребителям.

«Очевидно, что представители бизнес-индустрии продолжат инвестировать в киберспорт – как на случай подобных форс-мажоров, так и в целом как в перспективную платформу коммуникации с потребителями», — сказал Антонян.

Он отметил, что режим самоизоляции позитивно повлиял на популярность киберспорта. Специалист также надеется, что после карантина люди будут с большим пониманием относиться к этому виду деятельности.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.