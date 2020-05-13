РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Жительница Подольска обратилась к депутату Московской областной думы Павлу Максимовичу с предложением оказать спонсорскую помощь малоимущим через волонтерский центр округа, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

В среду Максимович провел онлайн-прием граждан, все обращения были оперативно проработаны.

«Провел личный прием граждан в удаленном режиме. Сегодня (13 мая - ред.) ко мне обратилась жительница Подольска с просьбой об участии в работе волонтерского центра в качестве спонсора, так как ей хотелось бы помогать подольчанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Скоординировал благотворительницу и дал ей контакты руководства волонтерского центра», - отметил Максимович.

По его словам, каждый день людям старшего возраста, тем, у кого имеются хронические заболевания, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, оказывают помощь от губернатора Московской области Андрея Воробьева, администрации городского округа Подольск, спонсоров, а также активистов волонтерского центра.

Горячая линия Подольского управления социальной защиты населения: 8(496)754-17-01; Климовского управления социальной защиты населения: 8(915)048-12-53. Контакты волонтерского центра: 8(969)017-54-56; 8(496)750-04-93.