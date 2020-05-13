В Московском регионе продолжается борьба с Covid-19, увеличивается количество коечных мест для заболевших. На территории Москвы и Подмосковья в госпитали переоборудованы крупные объекты: выставочный зал в «Крокус Экспо», ледовый дворец в Крылатском, павильон на ВДНХ, парк «Патриот» и другие. Как устроены временные госпитали и скольких пациентов они смогут принять, смотрите в инфографике РИАМО.

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