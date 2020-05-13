РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В Подольском лесничестве завершили работы по искусственному восстановлению ценных пород деревьев на площади более 10 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«ГАУ МО «Центрлесхоз» комитета лесного хозяйства Московской области полностью завершены работы по искусственному восстановлению в Подольском лесничестве на площади 10,28 гектара. Также в Бородинском (144,7 гектара), Луховицком (52,8 гектара), Талдомском (28,1 гектара) лесничествах и лесничестве «Русский лес» (45 гектаров)», - говорится в сообщении.

Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно обеспечить естественное или делать это нецелесообразно. Также ценные лесные древесные породы высаживают на лесных участках, где погибли лесные культуры.