РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Управляющая компания МУП «СЕЗ» покрасила бордюры возле четырех многоквартирных домов в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжают выполнять работы по покраске дорожных бордюров во дворах жилых домов. Так, была обновлена краска на бордюрном камне по адресам: улица Симферопольская, дома №№17, 19; Октябрьская площадь, дом №5; Советская, дом №16», - говорится в сообщении.

Также сотрудниками УК был проведет ремонт и монтаж насоса горячего водоснабжения на центральной тепловой подстанции №5.