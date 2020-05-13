РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Разовую адресную социальную помощь в размере 3 тысяч рублей получили более 43 тысяч жителей подмосковного Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

«По состоянию на 11 мая разовую адресную социальную помощь в размере 3 тысяч рублей получили 43626 человек. Это 39396 человек старше 65 лет и 4230 граждан из групп риска, имеющих хронические заболевания», - говорится в сообщении.

Уточнить информацию о получении помощи можно на горячей линии Подольского управления социальной защиты населения: 8(496)754-17-01, Климовского: 8(496)762-06-06.