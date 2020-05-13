РИАМО - 13 мая. Из-за пандемии коронавируса порядка 82% жителей Москвы стали значительно реже ходить в магазины, либо вовсе отказались от их посещения, сообщила журналистам в среду директор специальных программ управления социально-политических исследований ВЦИОМ Елена Михайлова.

«С начала апреля люди значительно сократили посещение магазинов. 76% россиян (по Москве показатель - 82%) минимизировали посещение магазинов или полностью от них отказались», - сказала Михайлова.

По ее словам, в новых экономических реалиях россияне стали пересматривать свои потребительские корзины, отказываться от тех или иных продуктов, искать более доступные аналоги.

«25% россиян так или иначе стали отказываться от каких-то продуктов питания. И вторая стратегия, которая набирает обороты, это, соответственно, искать и покупать то, что дешевле. На начало кризиса это было 8%, на сегодняшний день это 18% людей», - добавила Михайлова.

По данным всероссийских опросов, 60% респондентов не столкнулись с особыми трудностями на самоизоляции. Те респонденты, кто наиболее остро почувствовал ограничения, назвали главными проблемами закрытие магазинов и отсутствие возможности приобретения непродовольственных товаров.

Из-за распространения коронавируса в Москве действует режим самоизоляции, в общественных местах необходимо носить защитные маски и перчатки. Для поездок на личном и общественном транспорте москвичи должны оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.