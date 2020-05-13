РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Минэкологии региона инициировало проверку в отношении одной из московских компаний по факту законности заселения молоди речных раков в Алексеевский пруд в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«С начала весны участились обращения в Минэкологии по поводу вылова и переселения в водоемы Подмосковья водных биоресурсов. Так, поступила информация о том, что одна из московских компаний заселяет молодь речных раков в водоемы Балашихи и, в частности, в Алексеевский пруд. Министерство направило письмо в Московско-Окское бассейновое водное управление Росрыболовства (МОБВУ) с просьбой провести проверку по данному факту», - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой, речной рак не занесен в Красную книгу Московской области, поэтому Минэкологии не имеет полномочий контролировать его разведение и переселение. Тем не менее, природоохранные ведомства должны наблюдать за подобными процессами.

«Восполнение водных биоресурсов – сложный процесс, здесь легко допустить ошибки, которые могут причинить ущерб водоемам. Минэкологии также занимается таким восполнением: по контрактам с министерством ежегодно высаживается рыбная молодь в подмосковные водоемы. Поэтому перед тем, как выпускать рыбу или раков в озера и реки, следует проконсультироваться со специалистами», - подчеркнула Стальнова.

В мае на водоемах средней полосы России обычно молодь раков выходит из личинок. Этот вид распространен в пресных водоемах на всей территории Европы.

«Рак обитает лишь в пресной чистой воде. Роет норы, длина которых может достигать 35 сантиметров. Летом живет в мелкой воде, зимой перебирается на глубину, где грунт крепкий, глинистый или песчаный», - добавляется в материале.

С древнейших времен раки широко используются в пищу человеком. Остатки панцирей речных раков найдены в так называемых «кухонных кучах» неолита. Тем не менее, у некоторых людей мясо рака может вызывать аллергическую реакцию.