РИАМО – 13 мая. Президент России Владимир Путин высказал недовольство работой портала «Госуслуг», который не смог справиться с большим количеством посетителей после объявления о выплате на детей от трех до 15 лет, сообщает ТАСС.

Глава государства обратил внимание на то, что на следующий день после объявления о выплатах портал принял больше миллиона заявок. И работа сайта была нарушена.

«Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание также, как и на другие вопросы подобного рода», - подчеркнул президент.

11 мая Владимир Путин объявил о выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно. Заявление нужно подавать на сайте «Госуслуг». Деньги начнут выплачивать с 1 июня.

Как получить допвыплату в 10 тыс. рублей на ребенка от трех лет с 1 июня>>