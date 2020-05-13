РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мая. В Домодедове за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составляет 538 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 962 случая заболевания.
«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 23 662 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 226 человек. Выздоровели и выписались 1745 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 538 (+24)», - говорится в сообщении.
Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом. В общественных местах в Подмосковье с 12 мая нужно надевать защитные маски.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Текстовая трансляция
13 МАЯ
- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.
- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.
- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.
- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.
- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.
- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.
- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.
- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.
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