РИАМО - 13 мая. Сроки проведения Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов в этом году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Экзамены пройдут в соответствии с санитарно-гигиеническим режимом: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. В приоритете — здоровье жителей!» — сказала Каклюгина.

Она напомнила, что, по информации Минпросвещения России, выпускники, которые не планируют поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ. Ребята могут получить школьный аттестат с оценками, которые будут выставлены по итогам года. А выпускникам, которые планируют учится в вузе – ЕГЭ нужно сдавать обязательно.

«Окончательные даты проведения ЕГЭ будут озвучены в ближайшее время», — добавила министр.

Она пояснила, что для учащихся девятых классов в этом году запланирована отмена проведения обязательных ОГЭ по русскому языку и математике. Им итоговые оценки выставят на основе годовых.

Сейчас все школьники обучаются дистанционно из-за ситуации с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.