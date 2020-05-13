РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. После вмешательства Минэкологии было возбуждено дело об административном правонарушении по загрязнению реки Петрицы в микрорайоне Климовск Подольска, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели проверку по обращению граждан городского округа Подольск, сообщивших о периодических сбросах недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений в микрорайоне Климовск. В результате проверки факты частично подтвердились.

«Возбуждено дело об административном правонарушении. Очистные сооружения в Климовске были построены в середине прошлого века и сегодня не справляются с возрастающей нагрузкой. Ранее наши специалисты уже расследовали подобные случаи, был рассчитан ущерб окружающей среде, который предъявили эксплуатирующей организации. Свои меры предпринимал также и Росприроднадзор. Администрация Подольска в курсе ситуации и с нашей помощью делает все возможное, чтобы прекратить загрязнение Петрицы», - сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

В настоящее время МУП «Водоканал» Подольска строит коллектор длиной около 5,5 километра до Подольских очистных сооружений. В настоящее время построено около 3,6 километра трассы коллектора, предположительное время завершения работ - июнь 2020 года. После завершения работ очистные сооружения в микрорайоне Климовск закроют и полностью переведут на городские очистные сооружения.

Ранее Минэкологии заключило договор с победителем конкурса на право провести экологическую реабилитацию Петрицы в черте Подольска. Разработку проектно-сметной документации проведет ООО «Институт «Рязаньпроект», которое уже проектировало экореабилитацию ряда подмосковных рек.

Все контрольно-надзорные мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями карантинного режима. Плановые проверки не проводят в связи с мораторием.