РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мая. Пожарные Домодедова совместно с общественниками проверили исправность гидрантов в двух микрорайонах округа, точки заправки работоспособны, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Команда Домодедовской пожарной части №213 совместно с членом Общественной палаты округа Давидом Каграманяном проверила исправность гидрантов. Мониторинги приходили в микрорайонах Авиационной и Востряково. Все точки заправки работоспособны», – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напомнили, что главное – это доступ к гидрантам пожарных машин. Припаркованные рядом машины или высаженные клумбы затрудняют возможность заправки и увеличивают время подготовки к спасательной операции.