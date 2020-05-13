РИАМО - 13 мая. Пассажиры общественного транспорта Подмосковья приобрели более 13,2 тысяч масок и 10 тысяч пар перчаток на автовокзалах, в автобусах и на железнодорожных станциях за первый день ввода «масочного» режима, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В автобусах и на автовокзалах пассажиры приобрели свыше 1,2 тысячи масок, а на железнодорожных станциях – более 12 тысяч масок и 10 тысяч перчаток», — говорится в сообщении.

В Подмосковье с 12 мая жители региона обязаны носить медицинские маски или респираторы во время поездок в общественном транспорте. Пассажиры могут приобрести одноразовые медицинские маски в автобусах, а также в 39 кассах автовокзалов «Мострансавто».

Приобрести маски и перчатки отдельно или в наборах можно почти в 500 железнодорожных кассах на всех направлениях.

За отсутствие наличия масок или респираторов в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и в такси, предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей. На данный момент инспекторы только предупреждают пассажиров об обязательном ношении масок в транспорте.

В московском транспорте, кроме масок, необходимо иметь также перчатки. Если пассажир едет из Подмосковья на электричке или МЦД в Москву, то у него должны быть на руках перчатки.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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