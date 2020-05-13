РИАМО - 13 мая. В столице согласовали проект моста через залив Москвы-реки в районе Рублево-Архангельское, основным элементом сооружения станет эффектная диагональная арка высотой около 30 метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Автомобильный мост появится на проектируемом проезде 7101 территории Рублево-Архангельское района Кунцево столицы и пройдет через залив Москвы-реки. На мосту расположатся по две полосы движения в каждую сторону, сооружение свяжет две части будущего района.

«Арку моста изготовят из металла с антикоррозийным покрытием белого цвета, от нее протянутся стальные канаты, добавляющие надежности всей конструкции. Кроме того, предусмотрено несколько режимов архитектурной подсветки», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По обеим сторонам моста пройдут велодорожки, которые отделят от пешеходного движения полосой благоустройства – там обустроят цветники и высадят небольшие кустарники.

Кроме того, для пешеходов обустроят удобные лестницы и пандусы, а также создадут зону под самим пролетом у воды. Высота арки составит 28,5 метров, общая площадь строительства – порядка 7 тысяч квадратных метров.