РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. Московский государственный областной университет (МГОУ) в городском округе Мытищи в среду проведет онлайн-занятие про времена в английском языке, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«МГОУ продолжает серию онлайн-занятий Simple English с Анастасией Евсеевой. Почему здесь стоит Present Perfect, а не Past Simple? При изучении времен возникает неимоверное количество вопросов и сложностей. Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. На вебинаре поговорим про английские tenses: структура времен в английском языке; как начать понимать и не запутаться; основные вопросы, возникающие при изучении», - говорится в сообщении.

Занятие пройдет в 18:00. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.