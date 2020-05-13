РИАМО - 13 мая. В Московской области свыше 2 тысяч спортсменов участвуют в ежедневной волонтерской деятельности, они оказывают помощь нуждающимся гражданам как в бытовых вопросах, так и в доставке продуктов на дом, сообщил РИАМО в среду министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

За день спортивные волонтеры совершают почти 500 выездов и развозят до одной тысячи комплектов помощи.

«Подмосковные спортсмены организовали мощнейшее волонтерское движение. Они не только адресно помогают попавшим в трудную жизненную ситуацию, но и содействуют в патрулировании улиц и в дезинфекции общественных пространств», — сказал Терюшков.

Он добавил, что такое поведение — пример социальной ответственности, гражданского самосознания и оптимизма.

«Эти молодые люди решили не унывать в период самоизоляции, когда весь спорт на паузе, а внести вклад в борьбу с общей бедой», — добавил Терюшков.

В основном работа спортивных волонтеров заключается в покупке и доставке продуктов питания и лекарственных средств, а также в помощи в решении бытовых проблем. Многие из них проводят такую работу не в первый раз.

«Ранее я также принимал участие в подобных мероприятиях. В сложившейся ситуации я чувствую, что имею все возможности для такого важного дела, как помощь тем, кому это действительно необходимо. От этого на душе становится тепло», — отметил инструктор-методист по каратэ городского округа Воскресенск Роман Хлопотов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.