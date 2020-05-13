РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Во время самоизоляции у жителей Люберец появилась возможность ознакомиться с мультипликационной подборкой портала «Культура.РФ», она включает около 100 анимационных фильмов: от советской и зарубежной классики до современных мультфильмов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Просмотр доступен в режиме онлайн по ссылке. Помимо просмотра, здесь также можно узнать историю создания каждого произведения, проследить за этапами развития отечественной анимации», - говорится в сообщении.

Начиная с фильма 1913 года «Смерть кинематографического оператора» Владислава Старевича, в подборке представлены черно-белые картины 30-40-х годов («Заяц портной» 1937 года, «Дядя Степа» 1938 года, «Пропавшая грамота» 1945 года и прочие). Также можно посмотреть популярные советские мультики («Аленький цветочек» 1952 года, «Приключения Буратино» 1959 года, «Дикие лебеди» 1962 года, «Ежик в тумане» 1975 года, «Сказка о царе Салтане» 1984 года и многие другие). Зрители увидят и российские полнометражные мультфильмы («Алеша Попович и Тугарин Змей» 2004 года, «Белка и Стрелка. Лунные приключения» 2013 года).

В подборке также представлены мультфильмы, содержащие сурдоперевод.