РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. На территории городского округа Мытищи за сутки выявили еще 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете теперь 847 зарегистрированных случаев заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Всего в Подмосковье за сутки выявили 962 случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 23 662 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 226 человек. Выздоровели и выписались 1 745 человек. В городском округе Мытищи выявили 847 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

12 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи составляло 818.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Все жители должны соблюдать режим самоизоляции до 31 мая включительно.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.