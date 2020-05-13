РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. На территории городского округа Мытищи за сутки выявили еще 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете теперь 847 зарегистрированных случаев заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.
Всего в Подмосковье за сутки выявили 962 случая коронавируса.
«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 23 662 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 226 человек. Выздоровели и выписались 1 745 человек. В городском округе Мытищи выявили 847 случаев заболевания», - говорится в сообщении.
12 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи составляло 818.
В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Все жители должны соблюдать режим самоизоляции до 31 мая включительно.
Текстовая трансляция
13 МАЯ
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