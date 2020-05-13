РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Рабочие закрыли колодец у детской площадки в деревне Никулино Подольска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на открытые канализационные люки. Он отметил, что в деревне Никулино у дома №69 возле детской площадки и магазина открыт колодец. Житель просит принять меры.

«Рассмотрев обращение по вопросу открытого колодца инженерных сетей в деревне Никулино сообщаем, что проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ремонту колодца проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.