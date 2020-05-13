РИАМО - 13 мая. В инфекционном отделении Домодедовской городской больницы начали работу выпускники медицинских колледжей из Ступина, Ногинска, Люберец и Серпухова, всего к работе приступило 24 студента, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Все выпускники сами изъявили желание работать с заболевшими коронавирусной инфекцией. Мы со своей стороны предоставляем им бесплатное питание, проживание в гостинице. Также они получат федеральные и региональные выплаты», - сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Он добавил, что из-за большого количества заболевших в регионе сотрудники медучреждения были рады помощи.

«Ежедневно в Подмосковье выявляются новые случаи заболевания коронавирусом, поэтому мы только рады новым медицинским кадрам», - добавил Осипов.

Все выпускники будут работать под патронажем старших коллег. Они будут оформлены в штат больницы для зачисления трудового стажа.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.