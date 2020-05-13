РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. «ЗиО-Подольск» отгрузил комплект оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию «Riverside» в Великобритании, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил вторую партию оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании. В комплект поставки вошел один блок пароперегревателя III ступени и два блока пароперегревателя IV ступени. Общая масса отгруженного оборудования составила 100 тонн», - говорится в сообщении.

В рамках договора с Hitachi Zosen Inova, заключенного в 2019 году, «ЗиО-Подольск» изготавливает для ТЭС «Riverside» пароперегреватели 3 и 4 ступени. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации завода. Это первое российское оборудование, которое изготавливается для зарубежного завода по термической переработке отходов по проекту Hitachi Zosen Inova.

Аппараты предназначены для перегрева пара. Длина блока – около 9 метров, ширина – 4 метра, высота – 3,5 метра. Всего завод поставит восемь единиц оборудования: шесть блоков пароперегревателя III ступени и два блока пароперегревателя IV ступени. При изготовлении котельного оборудования используются трубы с увеличенной на 1,5 миллиметра толщиной стенки, что повышает надежность работы и срок службы оборудования.

В настоящее время «ЗиО-Подольск» выступает производителем и комплектным поставщиком оборудования силового острова для заводов по переработке отходов в энергию, строящихся АО «РТ-Инвест» в России по технологии HZI. В 2019 году завершено изготовление оборудования для первого завода – в Воскресенском горокруге вблизи деревни Свистягино. В настоящее время ведется монтаж.

Завод по переработке отходов в энергию Riverside является одним из референтных проектов компании Hitachi Zosen Inova в Великобритании. Объект сооружен на условиях «под ключ» и введен в эксплуатацию в 2010 году. Среднегодовая переработка коммунальных отходов составляет около 585 тысяч тонн.