Несмотря на кризис из-за мировой эпидемии короновируса, некоторые предприниматели запускают новые проекты в экстремальных условиях. Например, предлагают онлайн-курсы с художниками, сервис с детскими сказками или заказы домашней еды. Стартаперы из Московского региона рассказали РИАМО, как рискнули открыть бизнес во время пандемии и сколько уже заработали.

Марина, 29 лет:

«Наша с другом идея родилась внезапно: мы оба художники и прекрасно понимаем, каково творческим людям сидеть взаперти. Так появилась SINTEZ Академия – онлайн-школа рисования для детей и взрослых.

На запуск мы потратили всего неделю. Договорились со знакомыми художниками из Москвы, которые имеют опыт в арт-проектах и выставляются за рубежом, дали рекламу и составили программу.

Обучать решили в любых интересных клиентам направлениях: главное, чтобы под рукой были гуашь или акварель. Такой набор есть у любого школьника, не нужно даже выходить в магазин! Можно тренировать навыки в группах и закреплять на практике.

Стартанули мы в апреле, пока через Instagram на нас подписались около 80 человек.

Мы уже провели несколько бесплатных уроков, а следом пришли и первые клиенты. В основном это родители, которые хотят чем-то занять детей на самоизоляции, и те, кто давно мечтал попробовать себя в рисовании, но постоянно откладывал это из-за кучи работы, стирки, готовки и прочего.

За час с человека мы берем 1000 рублей, но в основном продаем занятия пакетом по 6000 рублей. За пару недель можно получить доход до 50 тысяч рублей.

Самоизоляция – не повод унывать и сидеть без дела, ведь это свободное время, а значит, новые возможности для саморазвития. Будет здорово, если после наших занятий люди смогут соприкоснуться с искусством».

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Артем, 28 лет:

«Недавно я буквально «на коленке» создал сайт с аудиосказками для своей маленькой дочери Audiobaby.ru. Хотя сейчас я работаю столяром, пригодился опыт в программировании, полученный лет 10 назад.

Раньше любимые сказки приходилось искать на разных платформах среди десятков тысяч других, что очень неудобно. Постепенно сайт пополнялся сказками по просьбе ребенка.

Я состою в родительском чате, туда кто-то скинул сказку про коронавирус, записанную на диктофон. Это меня позабавило, и я добавил ее на свой сайт, после чего он проиндексировался поисковыми системами и взлетел чуть ли не на первое место.

Во время самоизоляции люди активнее смотрят фильмы и сериалы, а также включают детям аудиосказки. На мой сайт стало приходить все больше посетителей – даже хостинг не выдержал, пришлось приобрести тариф помощнее. Я заметил, что на моем сайте побывало 20 тысяч посетителей, через какое-то время – 100 тысяч. Неожиданно увеличился и мой доход.

Сайт для семейного пользования стал приносить деньги, которые «капают» за каждый переход пользователя. Уже за месяц я заработал 50 тысяч рублей.

Если так пойдет и дальше, то будем записывать свои аудиосказки, ведь есть так много не озвученных, но интересных произведений!»

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Борис, 49 лет:

«У нас с женой большой опыт работы поварами в московских ресторанах и кафе. Когда началась пандемия, стало понятно, что многие просто побоятся выходить в магазин. Люди все чаще стали пользоваться доставкой еды и продуктов. При этом наши соседи жаловались на ее высокую стоимость.

Так я начал готовить обеды на дому. Отправил сообщение с ценами для заказа в соседский чат. В среднем я брал 500-600 рублей за комплексный обед на человека. Эта идея пришлась по вкусу, многие сразу заказывали с запасом на семью из нескольких человек.

Продукты я заказывал в онлайн-гипермаркетах. В меню – котлеты из птицы, картофельное пюре и крупы, салаты, супы и выпечка. Мы кормили клиентов той же едой, что и своих детей, то есть в качестве были уверены.

У людей это вызвало больше доверия, чем неизвестные курьеры из пиццерии.

Расходы постепенно покрылись доходами с заказов. На данный момент мы заработали около 45 тысяч рублей. Чистый доход за короткое время оказался неплохим дополнением к зарплате.

Потом мы разместили объявление на Avito о доставке ланчей и комплексных обедов в офисы, на стройку, на дом. Но эта идея уже не была столь успешной – большинство все-таки предпочитает проверенные сервисы вроде Delivery или «Яндекс. Еды».

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Виктор, 32 года:

«Пару недель назад я пошел в аптеку закупиться масками и антисептиками. Но аптекарь только посмеялась: «Если бы остались – забрала бы себе». За день у них раскупили весь завоз из 300 масок.

Тогда я попробовал сам решить проблему с дефицитом – продавать медицинские маски через соцсети. Заказал крупную партию одноразовых масок у поставщика. Рекламу дал через мелкие паблики «ВКонтакте», чтобы не переплачивать и посмотреть на спрос.

За первую неделю я заработал около 15 тысяч рублей и распродал все, что у меня было. Как правило, клиенты заказывали сразу много. Заказы разносили курьеры и знакомые, у которых были пропуска.

Сейчас я закрыл группу, так как продавать уже нечего, и занимаюсь созданием полноценного сайта, где можно будет заказать многоразовые маски с оригинальными принтами, антисептики и перчатки. Такой интернет-магазин против короновируса. Выстрелит ли эта идея, пока не знаю».

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