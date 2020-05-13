РИАМО - 13 мая. Подмосковные города Королев, Одинцово и Красногорск лидируют по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Всего за сутки в Московской области зарегистрировали 962 случая заболевания коронавирусом.

В Королеве выявили 1259 случая коронавируса (+75 за сутки), в Одинцове - 1219 (+30), в Красногорске - 1173 (+53), в Подольске – 1170 (+50), в Люберцах – 1086 (+23), в Балашихе - 899 (+19), в Мытищах – 847 (+29), в Химках – 702 (+22), в Ленинском округе – 759 (+40), в Коломне – 735 (+64), в Раменском - 605 (+18), в Пушкине – 601 (+17), в Сергиевом Посаде – 584 (+36) в Домодедове – 538 (+24).

Кроме того, в Клину зарегистрировали 574 (+40) случая Covid-19, в Орехово-Зуеве – 464 (+35), в Ивантеевке – 430 (+4), в Дмитрове – 418 (+9), в Солнечногорске – 394 (+16), в Щелкове – 381 (+2), в Воскресенске – 388 (+37), в Реутове – 358 (+5), в Долгопрудном – 345 (+11), в Лобне – 336 (+12), в Наро-Фоминске – 305 (+4), в Истре – 304 (+18).

В Дзержинском выявили 264 (+6) случая коронавируса (+6), в Жуковском – 257 (+11), в Серпухове – 247 (+13), в Богородском округе – 237 (+12), в Шатуре – 232 (+27), в Рузе 217 (+8), в Егорьевске – 187 (+18), в Котельниках – 182 (+2), в Ступине 177 (+29), в Электростали – 176 (+20), в Луховицах – 155 (+6), в Чехове – 136 (+8), в Краснознаменске – 132 (+6), во Фрязине – 126 (+11), в Павловском Посаде – 118 (+11), в Лыткарине – 101 (+2).

Кроме того, в Озерах зафиксировали 94 (+0) случая Covid-19, в Можайске – 79 (+4), в Шаховской – 66 (+6), в Дубне – 65 (+10), в Зарайске – 60 (+12), в Волоколамске – 58 (+0), в Электрогорске – 54 (+2), в Протвине - 50 (+0), в Кашире – 49 (+1), во Власихе – 45 (+1), в Лосино-Петровском – 42 (+0), в Серебряных Прудах – 36 (+1), в Рошале – 34 (+9)в Красноармейске 31 (+1), в Талдоме – 29 (+3), в Бронницах – 22 (+1), в Лотошине – 15 (+1), в Черноголовке – десять (+0), в Пущине –семь (+1), в Звездном городке – два (+0).

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 23 662 случая коронавирусной инфекции. Скончались 226 человек. Выздоровели и выписались 1745 человек.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.