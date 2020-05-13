РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. Коворкинг-центр «Старт» в Мытищах 14 мая проведет вебинар о госзакупках с участием юриста в сфере госзаказа Наили Чуриной, сообщается на странице МФЦ Мытищи в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые граждане! Новость от коворкинг-центра «Старт» Мытищи: если вы начинающий предприниматель и хотите получить выгодный контракт от государства, то этот вебинар для вас! На вебинаре вы узнаете, что такое тендеры и по каким правилам они проводятся; как работает государственная система закупок; где искать заказы для своего бизнеса; как оценить шансы своего бизнеса для участия в госзакупках. Вас ждет только практическая информация, реальные бизнес-кейсы и примеры успешного участия в тендерах», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что вебинар будет полезен всем, кому интересно узнать о госзакупках. Ведущий вебинара - юрист в сфере госзаказа с 9-летним опытом, сертифицированный бизнес-тренер Наиля Чурина.

«Наиля - практикующий бизнес-тренер, регулярный спикер ГБУ «Малый бизнес Москвы» и автор первого в Instagram бизнес-блога о госзаказе и цифровой экономике. Она поделится с вами настоящими, практическими кейсами специалиста, который на собственном опыте знает как и какие бумаги нужно оформить, чтобы выиграть тендер и заключить государственный контракт», - отмечается в сообщении.

Вебинар пройдет 14 мая, начало в 12:00. Ссылка для регистрации на вебинар.