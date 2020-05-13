РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. В Новом Городке Щелкова завершается ремонт здания бывшей медсанчасти, после окончания работ там будет открыта современная поликлиника, сейчас закончена отделка второго этажа, продолжаются фасадные работы, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Ход реконструкции взял на контроль временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Сейчас продолжаются работы на первом этаже и отделка фасада. Также в будущем медучреждении планируют создать 30 мест для лечения пациентов с легкой формой пневмонии», - говорится в сообщении.

В ближайшее время подрядчик приступит к вывозу мусора с территории, опиловке сухостоя. Затем будет выполнено обустройство подъезда к учреждению.